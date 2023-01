Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 1) : le Dieu de la guerre et le Roi du kart

Il est enfin temps pour le S.E.L.L. de dévoiler le classement des jeux vidéo les plus vendus en version physique en France en ce début d'année 2023. Les jours passent, les années défilent, mais les jeux restent les mêmes, et God of War Ragnarök n'est toujours pas décidé à laisser sa première place.

L'incontournable Mario Kart 8 Deluxe est toujours en deuxième position, tout comme FIFA 23 troisième et Pokémon Violet quatrième. Le seul changement cette semaine s'opère à la cinquième et dernière place, Nintendo Switch Sports s'invite dans le classement, sans doute pour se remettre en forme après les excès pendant les fêtes.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 2 au 7 janvier 2023 :