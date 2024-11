Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 44) : Call of Duty, oui, mais des dragons aussi

Après un lundi férié, le S.E.L.L. dévoile le classement des jeux vidéo qui se sont le mieux vendus en France ces derniers temps. Un Top 5 très similaire à celui de la semaine précédente, même si un jeu de rôle et d'action développé par BioWare s'invite discrètement dans le classement.

Call of Duty: Black Ops 6 est toujours en tête des ventes sur PlayStation 5, tandis que la version PS4 est en troisième position. Super Mario Party Jamboree se défend quand même en seconde place et EA SPORTS FC 25 est encore quatrième et Dragon Age: The Veilguard s'incruste en cinquième et dernière position.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 28 octobre au 2 novembre 2024 :