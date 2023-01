Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 49, 50 et 51) : Pokémon, Mario, FIFA et God of War sont partout

Nous sommes en 2023, et le S.E.L.L. est enfin de retour pour partager le classement des jeux vidéo les plus vendus ces dernières semaines en France. Le syndicat des éditeurs fait aujourd'hui le point sur les titres qui ont cartonné lors du mois de décembre 2022, avant Noël, et ce sont les mêmes titres qui reviennent en boucle.

Pokémon Violet et Écarlate, FIFA 23, God of War Ragnarök et Mario Kart 8 Deluxe étaient les jeux incontournables de la fin d'année 2022, et se sont sans doute invités sous de nombreux sapins le 25 décembre dernier.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 5 au 10 décembre 2022 :

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 12 au 17 décembre 2022 :

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 19 au 24 décembre 2022 :