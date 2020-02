Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 6) : Mario reprend la tête

Chaque lundi, nous nous attardons sur les titres qui ont su faire craquer les joueurs français. Quoi de neuf pour la semaine 6 ? Mario Kart 8 Deluxe passe la seconde et prend la première position. Dragon Ball Z: Kakarot, lui, est deuxième, tandis que Luigi's Mansion 3 est troisième.

Et le reste ? Pokémon Épée disparaît des radars et laisse sa place à Ring Fit Adventure, qui finit quatrième, et The Legend of Zelda: Breath of the Wild est cinquième.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 3 au 8 février 2020 :