Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 37) : les Avengers continuent de se rassembler à la première place

Nous sommes lundi, c'est une nouvelle semaine qui commence, et pour bien la débuter, le S.E.L.L. partage comme toujours la liste des cinq jeux les plus vendus en France ces derniers jours. La dernière fois, Animal Crossing: New Horizons avait été relégué à la quatrième place, il regagne du terrain, mais c'est toujours Marvel's Avengers qui est en tête du podium.

Il est donc suivi par le jeu phénomène de Nintendo, puis par Mario Kart 8 Deluxe qui refait une entrée en force dans ce classement, terminé par l'édition standard de NBA 2K21 et son Édition Mamba Forever en hommage à Kobe Bryant.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 7 au 12 septembre 2020 :