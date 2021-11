Meta : Facebook rebaptise ses applications

Suite aux annonces de Marck Zuckerberg concernant le futur de Facebook Inc, sa vision et son positionnement autour du métavers (lire notre article), le PDG avait annoncé Meta. Nous nous attendions donc à voir nos applications préférées changer un tant soit peu et voir la mention Facebook disparaître.

C'est chose faite sur les applications sociales du groupe (Facebook, WhatsApp, Instagram). Le logo Meta prend la place de Facebook. Il en va de même sur le site Internet https://www.oculus.com/ avec l'apparition du logo Meta Quest. Le site, lui, n'a pas encore changé de nom de domaine. Notre curiosité nous a amenés à vérifier si https://www.meta-quest.com/ avait déjà été réservé. Il l'est, mais pas par Meta à priori. Le domaine appartiendrait à l'acteur Asger Folmann ou à son fan-club, lui ayant dédié le site. Il aurait été acheté le 22 octobre 2021 depuis l'hébergeur https://www.bluehost.com/, spécialisé dans la création de sites sous WordPress. Quoi qu'il en soit, le géant trouvera bien une parade. Il n'est pas rare, et surtout à la portée de tous, d'acheter un nom de domaine qui n'est pas encore attribué.

Qu'est ce que cela change pour les utilisateurs ? Eh bien, rien, il s'agit simplement de la suite naturelle des choses selon Meta : regrouper sous la holding ses différents services.