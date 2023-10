Meta Quest 3 : nous avons pu le tester quelques minutes à Tokyo

A priori, Meta ne semble pas vouloir que la presse teste en avance son nouveau casque VR, le Meta Quest 3. Nous avons pu voir les avis de certains influenceurs et médias spécialisés anglophones qui l'ont approché pendant trois quart d'heure mais rien de plus. Côté France, pour la première fois depuis l'existence des Meta Quest, nous n'avons pas reçu le contenu de la Meta Connect en avance pour pouvoir la préparer dans de bonnes conditions. Cela ne nous a cependant pas empêché de la suivre en votre compagnie lors d'un live épique de presque six heures. Au final, avec le recul et vu le peu d'annonces fortes - que ce soit sur le Quest 3 et ses jeux - l'absence de communiqué de presse sous embargo peut s'expliquer. Autre problématique, Meta ne nous a pas confié de Meta Quest 3 pour en faire un test et il semble que cela soit général. A notre questionnement à ce sujet, la réponse a été : " Nous avons bien noté votre intérêt pour le test du Quest 3, nous reviendrons vers vous dès que nous avons plus d’informations sur ce sujet ". Dont acte.

Par chance, notre rédacteur en chef, Martial (que vous pouvez aussi suivre sur sa chaîne YouTube Marty Japan), habite au Japon et il se trouve que sur l'archipel le Meta Quest 3 est disponible sur des bornes de test dans de nombreuses boutiques. Il a donc pris sa caméra pour aller essayer la bête dans l'allée de l'une d'entre elles. Malheureusement, les conditions de test sont particulièrement spartiates et, disons-le, ridicules : le casque n'a pas de sangle et il faut donc le tenir avec les mains sur son visage. De fait, point d'expérience avec les contrôleurs, point de jeux, juste des expériences pour essayer de déclencher l'achat.

Bref, comme vous allez le voir dans la vidéo, il a trouvé le casque plutôt réussi esthétiquement et le contact avec la figure, via le nouveau facecover (protection faciale) plustôt agréable. Il est plutôt septique sur les manettes qu'il trouve un peu petites en main (mais il n'a pas pu les tester en jeu). Enfin, et c'est le point noir de cette sessions de test, il a trouvé le passthrought mauvais et le fait même de porter le casque en voyant l'extérieur lui a donné mal au coeur. Deux de ses amis, qui ont aussi testé la bête, ont ressenti la même chose. Comme le Quest 3 a été pensé pour la XR, il nous semble très probable que les casques en exposition soient equipés d'un firmware à jour et ne soient pas chargés avec les bons drivers. De plus, il est aussi possible que les conditions d'utilisation difficiles - allée d'une galerie marchande, mauvaise conditions de lumière - n'aident pas le casque à donner le meilleur de lui-même. De plus, lors de notre live, nous avions un dev équipé avec un Quest 3 qui nous a confirmé que le passthrough était excellent même si encore perfectible. Bref, deux avis divergents mais avec une quasi-certitude qu'il y a un souci sur les casques en démo à Tokyo (du moins avec celui testé).

Petit scoop, nous allons pouvoir approcher un Meta Quest 3 d'ici à mercredi et vous offrir ainsi des impressions plus complète car elles seront faites dans de bonnes conditions et avec un casque équipé du dernier firmware en date. Meta ne nous aide pas à vous informer, nous nous débrouillons pour le faire quand même. Restez attentif et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour suivre l'actualité VR au plus près.