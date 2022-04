Meta Quest : Mark Zuckerberg annonce l'ouverture du premier Meta Store physique !

Des boutiques seraient essentielles à la démocratisation de la VR, Meta l'a désormais compris. Mark Zuckerberg a partagé le week-end dernier une image semblant faire allusion à des magasins physiques Meta, où il serait question de proposer aux clients de tester les jeux avant un éventuel achat de ces derniers ou du casque, à l'instar (pour les jeux sur écrans plats) des grandes surfaces ou autres boutiques spécialisées.





L'image avait été publiée sur son mur Facebook avec la légende suivante : « Devinez où cela a été pris ? » Au passage, le jeu n'avait lui aussi pas été choisi au hasard puisqu'il s'agit du best-seller des Meta Quest, voire de la VR tous supports confondus, Beat Saber. En arrière-plan, nous pouvons apercevoir des étagères contenant des produits ressemblants à la gamme Meta et Oculus (Quest 2, Quest 1, Oculus Go) et des accessoires semblant y correspondre (boîte de rangement du serre-tête Elite Strap ainsi que la station de charge Anker pour le Quest 2.

Confirmé depuis peu via le compte Instagram de Mark Zuckerberg, nous savons maintenant que ce Meta Store, situé dans la ville de Burlingame en Californie, ouvrira ses portes le 9 mai prochain et proposera la vente de produits de la marque (Quest, Portal, Stories...).

À ce propos, Mark Zuckerberg a déclaré :

C'est une excellente façon de voir comment nos produits connectent les gens aujourd'hui et d'avoir une idée de ce qui est à venir alors que nous construisons vers le métavers [...] Au Meta Store, nous voulons que vous interagissiez avec tout. Nous souhaitons vous voir essayer tout un tas de choses. Nous voulons que vous les ressentiez.

Cependant, Meta n'a pas précisé si d'autres magasins suivront dans la foulée. En novembre dernier, le New York Times avait rapporté que Meta prévoyait depuis plus d'un an d'ouvrir des magasins physiques. Lorsqu'il ne s'appelait pas Meta, Facebook avait déjà ouvert des boutiques éphémères lors du lancement de son Oculus Go en 2018, en partenariat avec des détaillants existants. À titre d'exemple, l'Oculus Rift avait des bornes de démonstrations chez Best Buy et des vitrines pour l'Oculus Quest avaient pu trouver preneur chez un certain nombre de détaillants.

Si la VR et l'AR peinent à percer, c'est avant tout parce que les non-initiés n'ont pas conscience et sont loin d'imaginer toutes les possibilités offertes par ces technologies. Vous avez peut-être vous-même vécu l'expérience dans laquelle ces mêmes non-initiés associent la VR directement à la cinétose, pensent qu'elle est accessoire (à l'image d'un Google Cardboard) ou qu'elle n'est ni plus ni moins qu'un écran plat 2D mis à 2 cm de la vue. En leur faisant la démonstration réelle, les à priori se dissipent pour laisser place à un véritable « effet waouh ».

Gageons que Meta a réellement prévu de déployer ces boutiques, puisqu'à l'instar des vêtements, chaque accessoire ne conviendra pas forcément à la taille de la tête ou plus principalement à la morphologie de chaque personne, notamment les serre-tête. Choisir l'accessoire qui nous est adapté pourrait potentiellement enlever plus d'un frein à l'adoption d'une solution VR ! Ne nous emballons pas pour autant, il se pourrait que l'apparition du premier Meta Store fasse juste figure de test avant un éventuel déploiement, il faudra donc patienter encore quelque temps pour savoir s'il s'agit oui ou non d'un pari réussi !



