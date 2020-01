Metro Exodus : la date de sortie du DLC Sam's Story en fuite

Ceux qui ont terminé Metro Exodus ont pu en découvrir l'histoire complète, mais 4A Games a tout de même tenu à étendre l'univers de la franchise avec deux extensions autour de nouveaux personnages jouables.

The Two Colonels avait ouvert le bal cet été, et nous attendions désormais des nouvelles de Sam's Story, le DLC sur Samuel Branskill. Les développeurs voulaient visiblement communiquer à ce sujet le 30 janvier prochain, et ont déjà préparé leur message pour les joueurs, qui s'est retrouvé en ligne un peu trop tôt sur le site officiel : pourtant inaccessible normalement, le billet peut facilement être retrouvé grâce au cache.

Sam's Story, sera lancée sur Xbox One, PlayStation 4, PC et Stadia le vendredi 11 février 2020. Dans cette extension de survie en bac à sable, les joueurs suivront le chemin de Sam lors de son voyage à travers Vladivostok dans sa quête de rentrer aux États-Unis. Sam rêve depuis longtemps de retourner dans son pays natal, et peut-être de retrouver sa famille en vie. La perspective semblait impossible dans les tunnels sombres du métro, mais lorsque les Spartiates ont découvert que Moscou n'était pas la seule ville encore dotée de vie après la guerre, garder espoir ne semblait plus aussi stupide. Sam s'éloigne d'Aurora à la recherche d'un chemin de retour vers les États-Unis, arrivant au pied des vestiges de ports ravagés par le tsunami à Vladivostok, des bâtiments industriels en ruine et des quartiers résidentiels en ruine. Pour terminer son voyage, Sam découvrira qu'il a besoin de toutes les techniques qu'il a apprises jusqu'à présent pour survivre, car son environnement s'avère beaucoup plus délicat que prévu.

Ce serait donc le « vendredi 11 février » que nous pourrons terminer l'aventure Metro Exodus avec Sam's Story, sur PC, PS4, Xbox One et Stadia. Petit problème cependant, le 11 février, c'est un mardi, mais il est probable qu'il ne s'agisse que d'une simple erreur dans le jour de la semaine, ou alors le souci se trouve plutôt au niveau de la date en elle même, et c'est plutôt le 14 que le DLC verrait le jour. En attendant d'avoir le fin mot de l'histoire, une image d'un pistolet coulant dans une mer calme peut aussi être aperçue.

