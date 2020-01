Metro Exodus : quatre images et une date de sortie confirmée pour le DLC Sam's Story

4A Games et Deep Silver ont fait une petite boulette la semaine dernière, en laissant apparaître des informations sur l'extension Sam's Story de Metro Exodus avant leur diffusion prévue le 30 janvier.

Sûrement pressé par cette erreur, l'éditeur vient de confirmer que le deuxième et dernier DLC sortira bel et bien le 11 février 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Stadia, levant tous les doutes possibles.

Metro Exodus 19,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 19,99€. Dans cette extension, les joueurs forgeront l'histoire de Sam lors de son voyage à travers Vladivostok dans sa mission pour rentrer chez lui, aux États-Unis. Sam rêve depuis longtemps de retourner dans son pays natal, et de peut-être retrouver sa famille en vie. La perspective semblait impossible dans les tunnels sombres du métro, mais lorsque les Spartiates ont découvert que Moscou n'était pas la seule ville restée en vie après la guerre, garder espoir ne semblait plus aussi stupide. Sam s'éloigne de l'Aurora à la recherche d'un chemin de retour vers les États-Unis, arrivant aux vestiges des ports ravagés par le tsunami de Vladivostok, des bâtiments industriels et des quartiers résidentiels en ruine. Pour terminer son voyage, Sam découvrira qu'il a besoin de toutes les techniques qu'il a apprises jusqu'à présent pour survivre, car son environnement s'avère beaucoup plus dangereux que prévu.

Et pour nous mettre dans l'ambiance, quatre visuels inédits de cette ultime aventure ont été dévoilés.