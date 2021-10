Metroid Dread est disponible et fait monter la pression dans son trailer de lancement, un historique vidéo de la licence partagé

C'est le grand jour pour les fans de Samus Aran, la licence Metroid fait son grand retour et pour la première fois sur Switch avec Metroid Dread, le cinquième épisode de la saga principale en 2D qui a été salué par la presse française et anglophone (voir notre avis en fin d'article). Vous vous en doutez, Nintendo a tenu à marquer le coup en diffusant une ultime bande-annonce célébrant le lancement. Prenez garde, la vidéo se permet vers la toute fin de montrer un boss que nous affrontons assez tardivement dans l'aventure, même si ce n'est rien de bien méchant (hormis cette sale bébête).

Si jamais Metroid Dread est votre premier jeu de la licence, l'éditeur a pensé à vous en diffusant ce jeudi un historique des quatre précédents épisodes en 2D, à savoir Metroid (NES), Metroid II: Return of Samus (Game Boy), Super Metroid (Super Nintendo) et Metroid Fusion (GBA), tout en sachant que des remakes des deux premiers ont vu le jour (Metroid: Zero Mission et Metroid: Samus Returns), mais n'ont pas été pris en compte ici. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre dossier dédié.

Amazon vend Metroid Dread 49,99 € si vous souhaitez vous le procurer et nos impressions sont à découvrir ci-dessous.

