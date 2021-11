Metroid Dread : la mise à jour 1.0.3 disponible, quoi de neuf ?

Metroid Dread est sorti il y a un peu plus d'un mois et il a déjà eu droit à 2 mises à jour techniques corrigeant plusieurs soucis majeurs. Il vient d'accueillir un troisième patch le passant en version 1.0.3, qui s'attarde sur un problème en particulier. Il ne serait désormais plus possible de faire disparaître la détection de dégâts de Samus « sous certaines conditions », ce qui changeait l'approche du gameplay.

Le changelog officiel de la mise à jour 1.0.3 est visible ci-dessous.

Corrections générales Un problème a été corrigé où la détection de dégâts de Samus disparaissait sous certaines conditions. Nous avons pris la décision de corriger le problème parce qu’il existe une possibilité que le problème arrive involontairement, et dans le cas échéant, l’expérience de jeu serait différente de l’idée originale de Metroid Dread.

Metroid Dread est actuellement disponible à 59,99 € chez Micromania.

