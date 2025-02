Micromania mis en vente par GameStop, bientôt la fin de l'enseigne en France ?

Alors que les jeux vidéo numériques deviennent de plus en plus populaires, certaines enseignes proposent encore des éditions physiques, mais la lutte est difficile. Micromania a été obligé de fusionner avec Zing en 2017, proposant désormais un tas de produits dérivés en plus des boîtes de jeux. Mais une annonce jette un froid sur l'avenir de la franchise.

GameStop a racheté Micromania en 2008, mais ces dernières années, l'enseigne américaine va mal. Si, en France, les boîtes font de la résistance, ce n'est clairement pas le cas ailleurs. Aujourd'hui, GameStop annonce « son intention de vendre ses opérations françaises et canadiennes ». Au Canada, la firme avait racheté, puis renommé, les EB Games, mais en France, nous avions gardé les Micromania. Les boutiques de ces deux pays sont à vendre et cela est une bien mauvaise nouvelle. Même si les enseignes trouvent des repreneurs, il y a fort à parier que plusieurs boutiques devront définitivement baisser le rideau.

Depuis un moment déjà, GameStop veut se refocaliser sur le marché étasunien. Ces derniers mois, les boutiques d'autres pays européens ont fermé leurs portes, faute de repreneurs. Difficile d'imaginer Micromania-Zing faire de la résistance en solo dans l'Hexagone, mais à l'heure actuelle, rien n'est acté.

Micromania-Zing compte plus de 300 magasins et environ 1 300 employés. Pour l'instant, les boutiques et le site officiel restent ouverts, GameStop n'a de toute façon pas détaillé les conditions de la vente.