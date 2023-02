The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, de nouveaux détails dévoilés par une description chez Micromania

Parmi les jeux les plus attendus de l'année 2023, nous retrouvons The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la suite de Breath of the Wild qui sortira sur Switch au printemps, mais dont nous ne savons finalement pas grand-chose. En effet, Nintendo n'a pas été très bavard le concernant et nous attendons impatiemment de ses nouvelles lors d'un nouveau Direct qui semble imminent, avec dans la foulée l'ouverture de ses précommandes officielles, puisqu'il n'est pas encore disponible sur l'eShop, les revendeurs ayant juste pris les devants ces derniers mois. À ce sujet, notre regard se tourne donc vers Micromania, qui a partagé une description sur son site dévoilant des détails inédits vus nulle part ailleurs jusqu'à présent !

Ces quelques lignes font ainsi mention de la quête principale de l'aventure qui nous ferait récupérer les Larmes du Royaume donnant son nom au jeu, qui sont sans doute les artéfacts représentés sur la fresque de son dernier trailer. Il nous est également promis des énigmes complexes, les fans de la première heure attendant un retour des donjons plutôt que le format des sanctuaires. Il est aussi fait mention de mondes au pluriel, en sachant que nous avons vu jusqu'à présent des séquences se déroulant à Hyrule et dans les cieux. Bref, cela titille notre curiosité, mais attendons que Nintendo prenne la parole.

Plongez dans l'univers captivant de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, disponible chez Micromania. Incarnez le héros Link dans ce jeu d'action-aventure palpitant et aidez-le à sauver le royaume d'Hyrule des forces du mal. Avec des graphismes époustouflants, un gameplay fluide et des énigmes stimulantes, ce jeu vous tiendra en haleine pendant des heures.

Le scénario de ce jeu vous emmène dans un voyage à travers le royaume d'Hyrule à la recherche des larmes du royaume, qui permettent de ramener la paix et la prospérité à Hyrule. Au cours de votre aventure, vous rencontrerez de nombreux personnages intéressants, combattrez des ennemis redoutables et résoudrez des énigmes complexes.

Le gameplay de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est riche en action et en défis. Vous utiliserez une variété d'armes et d'outils pour vaincre les ennemis, résoudre des énigmes et explorer des mondes vastes et détaillés. Le jeu offre également de nombreuses options de personnalisation, vous permettant de personnaliser votre expérience de jeu en fonction de vos préférences.

