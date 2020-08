Microsoft Flight Simulator : nouvelle vidéo avec des avions et des aéroports en 4K

Actuellement en bêta fermée, Microsoft Flight Simulator arrivera dans cinq petits jours sur PC. Le simulateur aérien d'Asobo Studio et Microsoft est très attendu par de nombreux joueurs, la franchise n'a pas eu de nouvel opus depuis 2006, mais en attendant, les studios partagent une nouvelle bande-annonce :

La vidéo est à admirer en 4K (2160p) et à 60 fps sur YouTube pour en prendre plein la vue, et met l'accent sur les avions qu'il sera possible de piloter dans Microsoft Flight Simulator, sans oublier de montrer quelques aéroports présents dans le jeu. Les joueurs auront de quoi faire, avec de petits coucous comme le XCub, l'Icon A5 et le Cessna 172 Skyhawk G1000, mais également des avions un peu plus imposants, à l'instar de l'Airbus A320 Neo ou le Boeing 747-8 Intercontinental. Concernant les pistes d'atterrissage, elles nous emmènent aux quatre coins du moins, de l'Indonésie au Pérou en passant par l'Irelande, les États-Unis, l'Autriche et bien évidemment la France, le studio de développement français était pour rappel basé à Bordeaux.

La date de sortie de Microsoft Flight Simulator est fixée au 18 août 2020 sur PC, via le Microsoft Store et Steam, les abonnés au Xbox Game Pass pour PC pourront y jouer dès sa sortie (un abonnement Ultimate d'un mois coûte 12,99 € sur Amazon.fr). Le jeu est évidemment aussi attendu sur Xbox One, à une date encore inconnue cependant.

