Microsoft Flight Simulator : une nouvelle vague d'images dévoilée

Microsoft et Asobo Studio continuent le développement de Microsoft Flight Simulator de manière studieuse, et comme chaque semaine, ils font un point sur l'avancée de l'alpha fermée. Outre le long changelog qui présente les changements et améliorations, les studios en profitent pour partager de nouvelles images.

Que ce soit des visuels officiels d'Asobo Studio ou des captures prises par les joueurs ayant accès à la phase de test, il y a de quoi se régaler. Comme à chaque fois, Microsoft Flight Simulator nous emmène aux quatre coins du globe à bord d'appareils plus ou moins imposants, et nous avons même droit cette semaine à plusieurs images sur le tarmac. Tout cela est à admirer sur la seconde page.

Microsoft Flight Simulator est toujours attendu dans le courant de l'année 2020 sur PC et Xbox One.