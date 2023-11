Microsoft : un partenariat qui fait déjà grincer des dents

L'intelligence artificielle est aujourd'hui capable de grandes choses, au détriment des humains parfois remplacés par des logiciels. Bien sûr, la grogne monte dès que le sujet des IA est évoqué, surtout dans le milieu artistique, mais voilà que Microsoft plonge la tête dedans avec un curieux partenariat.

Le constructeur des Xbox s'est en effet associé avec Inworld afin d'utiliser l'intelligence artificielle dans le processus de développement de jeux vidéo, notamment en créant deux outils bien précis :

Un copilote de conception d'IA qui aide et permet aux concepteurs de jeux d'explorer des idées plus créatives, en transformant les invites en scripts détaillés, en arbres de dialogue, en quêtes et bien plus encore.

Un moteur d'exécution de personnages IA qui peut être intégré au client du jeu, permettant des récits entièrement nouveaux avec des histoires, des quêtes et des dialogues générés dynamiquement pour les joueurs.

L'idée est de trouver de nouvelles idées de jeux grâce à l'intelligence artificielle, mais également de créer des PNJ plus réalistes. Inworld se base sur une étude qu'il a lui-même réalisé, où 99 % des joueurs affirment que des PNJ plus intelligents amélioreraient le gameplay, et 84 % d'entre eux seraient même prêts à payer plus cher pour avoir droit à ça. La forme cite même Bing Gordon, cofondateur d'Electronic Arts et conseillé d'Inworld, qui avait déclaré :

Pendant des décennies, les plus grandes avancées dans le domaine des jeux vidéo ont été réalisées grâce à l'amélioration de la fidélité visuelle et des graphismes. Mais l’IA permettra de créer des mondes véritablement immersifs et des récits sophistiqués qui placeront les joueurs au centre de l'imaginaire. De plus, l’IA qui influence les mécanismes fondamentaux du jeu a le potentiel d’augmenter l’engagement et d’attirer les joueurs plus profondément dans votre jeu.

Oui, d'un point de vue commercial, cela a évidemment de quoi faire rêver, pas il n'y est pas sûr que les joueurs soient forcément réceptifs à tout cela. En tout cas, Microsoft et Inworld vont travailler sur le sujet pendant plusieurs années, et il s'agira d'outils optionnels à disposition des développeurs, qui seront libres de les utiliser ou pas.

En tout cas, sur les réseaux sociaux, joueurs et développeurs ont déjà exprimé leur mécontentement, comme souvent lorsque l'IA est incluse dans un processus créatif, et les joueurs craignent de voir débarquer des jeux ultra génériques dans le Game Pass à l'avenir. Vous pouvez vous abonner au PC/Xbox Game Pass Ultimate contre 14,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.