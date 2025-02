Minecraft : un gros changement à la tête de Mojang Studios

Alors que Minecraft va faire les gros titres dans les prochaines semaines avec la sortie d'un film au cinéma (mais pas d'une suite spirituelle par Notch), voilà qu'un gros changement est opéré à la tête de Mojang Studios. Comme le rapporte Variety, la directrice Åsa Bredin quitte son poste, mais sa remplaçante est déjà connue.

Åsa Bredin n'aura pas passé longtemps chez Mojang Studios, elle a rejoint l'équipe en 2021 et c'est seulement en 2023 qu'elle a obtenu la direction du studio. La désormais ex-directrice a décidé de quitter la firme pour « se concentrer sur des objectifs personnels en dehors du travail » et c'est Kayleen Walters qui la remplace dès aujourd'hui. Si son nom n'est pas connu du grand public, elle est vice-président et responsable du développement des franchises chez Microsoft Gaming, un poste qu'elle va conserver. Pour assurer le bon fonctionnement de Mojang Studios, c'est Federico San Martin qui sera en charge de la direction au quotidien, répondant directement à Kayleen Walters, qui fera des voyages réguliers entre Redmond et Stockholm, la planète appréciera.

Kayleen Walters n'a pas été choisie au hasard, elle était déjà en charge du développement de la franchise Minecraft, puis vice-présidente de la marque, autant dire qu'elle connaît parfaitement le jeu avec des briques. Avant son aventure chez Microsoft, elle a passé 13 ans chez Lucasfilm, notamment en tant que directrice du marketing et vice-président du marketing de la franchise. Une sacrée carrière qui promet de belles choses pour la licence Minecraft.

