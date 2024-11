Amplitude Studios (Endless Space) : un gros changement pour le studio français

Fondé par des anciens membres d'Ubisoft en 2010, Amplitude Studios s'est rapidement fait remarquer avec Endless Space, un excellent 4X. Le studio français a également développé une suite, Endless Legend et Humankind dans ce style, ainsi que les tower defense Dungeon of the Endless et Endless Dungeon. Depuis 2016, Amplitude Studios appartient à SEGA, mais il y a du changement de ce côté-là.

Dans un communiqué publié récemment, Amplitude Studios annonce qu'il redevient indépendant. Le studio parisien a racheté les parts de SEGA, mais il continuera de collaborer avec l'éditeur japonais. Que la communauté se rassure, la plateforme Amplifiers.games2gether va continuer d'exister, elle permet au studio de communiquer directement avec les joueurs, une pratique évidemment très appréciée par les fans. Romain de Waubert de Genlis, directeur d'Amplitude Studios, déclare :

Notre studio s'appuie sur des franchises emblématiques, et notre équipe est profondément investie dans la création des meilleurs jeux possibles. Grâce à notre solide expérience des jeux de stratégie et deux nouveaux titres actuellement en développement, nous sommes confiants dans notre capacité à proposer aux joueurs des expériences exceptionnelles. Cette décision nous permet d'être plus agiles dans notre approche tout en continuant à façonner la vision qui est la nôtre depuis le début, de repousser les limites et d'être plus proches que jamais de notre communauté.

Le studio français rappelle que le prochain évènement Amplified sera à suivre en ligne fin janvier 2025, croisons les doigts pour découvrir le futur jeu d'Amplitude Studios à ce moment-là. En attendant, vous pouvez acheter Endless Dungeon à partir de 18,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.