MISE A JOUR PS5 : le firmware 21.02-04.51.00 disponible

La dernière mise à jour de la PlayStation 5 date de décembre, et elle était purement technique. Sony Interactive Entertainment prévoit cependant des innovations pour bientôt, comme la commande vocale Hey! PlayStation, des nouveautés pour les Partys, le maintien d'une application sur l'écran d'accueil, des filtres de jeux par genre et plus encore. Toutes ces améliorations sont actuellement en bêta, mais ne sont visiblement pas encore prêtes à sortir.

Le constructeur vient en effet de déployer un patch logiciel numéroté 21.02-04.51.00, qui n'amène rien de neuf officiellement, mais « améliore les performances du système », selon le changelog officiel.

Comme toujours, il faudra veiller à télécharger cette mise à jour pour profiter des fonctionnalités en ligne de la console next-gen.