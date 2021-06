MISE À JOUR Xbox : text-to-speech et speech-to-text dans le chat, du neuf pour le contrôle parental et plus avec le firmware de juin 2021

Microsoft nous propose des nouveautés pour le logiciel de ses consoles Xbox presque tous les mois. C'est encore le cas cette semaine avec une mise à jour qui vient de débarquer sur Xbox One et Xbox Series X|S. Elle ajoute du text-to-speech et du speech-to-text au chat groupe, une section Actualités dans l'application compagnon officielle, une fonctionnalité Déplacer les groupes pour organiser plus facilement votre Guide, et une refonte de l'aperçu des requêtes pour autoriser les enfants à jouer en ligne lorsqu'ils sont sous le contrôle de leur famille.

Pour les détails officiels, ça se passe ci-dessous.

L’équipe Xbox est toujours à l’écoute de vos retours et s’efforce de créer des expériences qui vous placent au centre de tout. Ce mois-ci, nous sommes heureux d’annoncer des mises à jour supplémentaires qui permettent d’affiner l’expérience, mais aussi de nouvelles fonctionnalités. Notre dernière mise à jour en date permet d’utiliser la retranscription de la voix en texte et du texte en voix dans le chat de groupe, de voir les actualités de vos jeux préférés grâce à l’application mobile Xbox, de réorganiser les groupes dans le Guide et plus encore.

Chat de groupe : de la voix au texte et du texte à la voix

Chez Xbox, nous sommes convaincus que le jeu vidéo se doit d’être inclusif et accessible à toutes et à tous. Cela inclut le fait de faciliter les échanges et le jeu entre les joueuses et les joueurs. Le chat de groupe vous permettant de communiquer pendant vos sessions de jeu peut désormais convertir la voix en texte et le texte en voix. Chacune de ces fonctionnalités peut aider les joueuses et les joueurs sourds ou malentendants, mais aussi celles et ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas parler.

De la voix au texte : En activant la retranscription, tous les mots prononcés par celles et ceux présents dans le groupe seront convertis en texte, affiché dans une fenêtre ajustable qui viendra se superposer sur le jeu.

Du texte à la voix : En activant la synthèse vocale, ce que vous écrirez dans le chat sera lu par une voix synthétique au reste des personnes présentes dans le groupe (vous pourrez choisir parmi plusieurs voix différentes).

Ces fonctionnalités pourront être activées dans les paramètres en vous rendant dans la section Options d’ergonomie > Retranscription du chat et des jeux. Lorsque vous serez déjà dans un groupe de chat, vous pourrez aussi y accéder en cliquant sur Options > Configurer les options d’ergonomie.

Des actualités officielles dans l’application Xbox

L’application Xbox disponible sur iOS et Android vous permet de rester connecté·e avec la communauté. Grâce à celle-ci, vous pouvez partager facilement vos vidéos capturées ou vos captures d’écran, discuter avec vos ami·e·s, suivre la progression de vos Succès et jouer aux titres présents sur votre console avec la fonction jeu à distance. À partir de ce mois, vous pourrez voir des publications sur l’actualité de vos jeux préférés. Elles seront accessibles depuis la page d’accueil et vous pourrez les aimer, les partager et les commenter. Restez connectés, d’autres mises à jour pour l’application Xbox sont prévues.

Réorganiser les groupes dans le Guide

Les groupes vous permettent de créer des listes dans le Guide pour accéder plus rapidement à vos jeux et applications préférés. Le nouveau bouton “Déplacer les groupes” dans la section Mes jeux & applications du Guide vous laisse personnaliser l’ordre de ces groupes. Pour l’utiliser, sélectionnez Mes jeux & applications puis Déplacer les groupes pour réorganiser vos groupes comme vous l’entendez.

Passer en revue et accepter les requêtes pour jouer en ligne de votre famille

Les paramètres familiaux sur Xbox vous laissent décider de comment les joueuses et joueurs de la communauté peuvent interagir avec les membres de votre famille. Nous continuons à améliorer les paramètres familiaux pour subvenir aux besoins divers et variés de chaque famille. À cette fin, il est désormais plus facile de voir et d’autoriser les requêtes de vos enfants lorsqu’ils souhaitent jouer avec les utilisateurs d’autres plateformes et de PCs Windows. Les enfants utilisant un compte d’enfant et appartenant à un groupe familial peuvent maintenant demander la permission à leurs parents ou tuteurs légaux de jouer à des titres comme Minecraft avec celles et ceux jouant sur d’autres plateformes. Les parents pourront alors autoriser ou refuser grâce à l’application Xbox Family Settings sur Android ou iOS ou directement depuis la console.