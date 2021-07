Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, déjà 1 million de copies distribuées

Malgré des avis plutôt positifs, le premier Monster Hunter Stories n'a pas cartonné sur 3DS, mais allez savoir pourquoi, Capcom a tout de même voulu faire une suite et a lancé au début du mois Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, sur Nintendo Switch, mais également sur ordinateurs.

Un pari gagnant, car Capcom vient d'annoncer qu'il a déjà distribué plus d'un million d'exemplaires de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Cela ne représente pour rappel pas les ventes réelles, mais les copies envoyées aux renvendeurs et celles vendues sur les plateformes numériques, ici Steam et l'eShop. Quoi qu'il en soit, cette suite fait déjà bien mieux que son précédesseur.

Le studio japonais en profite pour préciser que la franchise Monster Hunter compte plus de 72 millions d'exemplaires distribués depuis ses débuts en 2004, la licence a connu un vrai regain de popularité avec Monster Hunter World, et cela semble se poursuivre avec Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, vendu 44,49 € chez Leclerc.

