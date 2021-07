Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin est disponible, ses personnages principaux présentés en vidéos

L'attente vient de toucher à sa fin puisque c'est ce vendredi que Capcom a lancé Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin sur Switch, mais aussi sur PC, cette version vendue sur Steam bénéficiant également dès aujourd'hui d'une démo permettant de découvrir le début de l'aventure comme ce qui avait déjà été proposé sur la console de Nintendo. Nous avions déjà pu découvrir son ultime bande-annonce ainsi que son contenu post-lancement prévu jusqu'en octobre la semaine dernière, mais il restait encore quelques vidéos dans les cartons de l'éditeur.

En effet, plusieurs personnages principaux de l'intrigue ont eu droit à des présentations en bonne et due forme ces derniers jours. Kayna nous servira ainsi de mentor au début de l'aventure, combattant avec son Monstie Avmar. Alwin est lui accompagné de Shaulk et a comme devoir de protéger le village, en plus d'être un ami du légendaire Red de ses propres dires. Vient ensuite Reverto, qui connait Navirou et se trouve être un Chasseur expérimenté. Nous pourrons également compter sur Avinia et Frostfang, un certain Kyle lui aussi Chasseur, tandis que la mystérieuse Ena nous demandera notre aide et nous confiera au passage l'œuf de Rathalos.

