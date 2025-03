Monster Hunter Wilds : un nouveau showcase annoncé, à quoi faut-il s'attendre ?

Cela ne fait pas un mois que Monster Hunter Wilds est disponible et il est d'ores et déjà un véritable succès pour Capcom du haut de ses plus de huit millions de ventes. Comme pour ses prédécesseurs, il va bénéficier d'un soutien sur la durée et lors du dernier State of Play, Ryozo Tsujimoto n'avait pas seulement dévoilé la bande-annonce de lancement, puisque nous avions alors découvert la première créature additionnelle prévue pour ce printemps, le Mizutsune. Eh bien, préparez-vous à tout savoir à propos de la mise à jour gratuite qui l'introduire en jeu.

C'est donc un nouveau Monster Hunter Wilds Showcase qui a été annoncé pour la semaine prochaine, le mardi 25 mars à 15h00 pour être précis. Le producteur nous dévoilera alors tous les détails des prochains ajouts, qui sont attendus début avril, avec sans aucun doute la date de sortie associée. Lorsqu'il sera disponible, nous rajouterons le flux vidéo pour que vous puissiez suivre cela.

