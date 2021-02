Monster Truck Championship va avoir droit à ses versions PS5 et Xbox Series X et S

En novembre dernier, Nacon et Teyon sortaient Monster Truck Championship, un jeu de course avec d'énormes véhicules qui a récolté des notes tout à fait correctes. Le genre n'est pas très représenté dans les jeux vidéo, alors les fans n'ont pas boudé leur plaisir, et les studios annoncent aujourd'hui que le titre va ressortir sur les nouvelles consoles de salon de Sony et Microsoft.

Eh oui, Monster Truck Championship va faire son retour sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S, la date de sortie de cette nouvelle version est fixée au 11 mars 2021. Le titre tournera en 4K et à 60 fps, et les studios rappellent le contenu :

25 circuits répartis dans différentes villes des États-Unis ;

5 types d'épreuves : course, time trial, drag races, freestyle et destruction ;

16 véhicules personnalisables avec une cinquantaine d'éléments ;

Une conduite et une physique réaliste, comprenant la gestion indépendante des roues avant et arrière ainsi que des ajustements de différents éléments tels que les suspensions, la boite de vitesse ou le moteur ;

Un mode en ligne pouvant accueillir jusqu'à 8 participants dans des courses monstrueuses ;

Le mode carrière, demandant de gérer le véhicule, les sponsors ou encore les techniciens pour améliorer les performances et les revenus engrangés.

Les studios n'ont pas précisé si les possesseurs du jeu sur PS4 ou Xbox One pourront bénéficier d'une mise à jour gratuite sur PS5 ou Xbox Series X | S. Vous pouvez tout de même retrouver Monster Truck Championship sur PS4 à 29,99 € sur Amazon.