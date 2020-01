Moons of Madness : le jeu d'horreur lovecraftien lui aussi repoussé

C'est décidément la journée des jeux reportés. Final Fantasy VII Remake et Marvel's Avengers ne sortiront pas à l'heure, mais ce sera également le cas d'un troisième titre, qui n'a absolument rien à voir avec Square Enix et qui est attendu par un peu moins de monde que ces deux titres.

Il s'agit de Moons of Madness, qui devait à l'origine sortir le 21 janvier 2020 sur PS4 et Xbox One, mais sa date de sortie vient d'être repoussée au 24 mars prochain. Dans un court communiqué, Funcom et Rock Pocket Games expliquent que « ce délai supplémentaire donne aux développeurs plus de temps pour l'optimisation du jeu ».

Pour rappel, Moons of Madness est un jeu d'horreur à la première personne se déroulant sur la Planète rouge et qui s'inspire fortement des romans et nouvelles de H.P. Lovecraft.