Jeux, films et moteurs : comment les voitures améliorent l'immersion sonore dans les films et les jeux vidéo

Lorsque nous regardons un blockbuster avec des poursuites ou jouons à un jeu avec des scènes de course, le son des voitures, le rugissement du moteur, le sifflement des pneus, le grondement de la boîte de vitesses, les coups sur l'asphalte, ou encore le crissement des freins jouent un rôle énorme dans l'intensification de l'atmosphère. Voyons en détail comment le son des voitures est utilisé pour susciter des émotions, de l'adrénaline et du suspense dans les genres où la voiture joue un rôle central.

L'évolution du son automobile dans les films et les jeux vidéo

Le son automobile a parcouru un long chemin, passant d'effets simples, souvent peu réalistes, à une modélisation très précise. Dans les premiers films, lorsque l'enregistrement synchrone du son était difficile, les sons des voitures étaient principalement des ajouts enregistrés en studio. Dans les jeux, les premières scènes de course ou de poursuite avaient un traitement audio limité. Avec le développement des technologies, il est devenu possible d'enregistrer des sons authentiques directement dans des conditions réelles. « Fast & Furious », « Need for Speed », « Grand Theft Auto » sont des classiques où le son automobile est devenu légendaire.

Quels éléments rendent le bruit d'une voiture réaliste

Le secret d'un son automobile réaliste réside dans la superposition et le mélange minutieux de différents éléments acoustiques. Il ne s'agit pas simplement d'un rugissement, mais d'un véritable orchestre de bruits mécaniques et physiques :

Le bruit du moteur est la base qui transmet la puissance, la vitesse et le régime. Le son doit varier en fonction de la charge, et pas seulement de la vitesse.

La transmission : le sifflement caractéristique de la turbine ou le cliquetis du changement de vitesse ajoutent des détails et une sensation de fonctionnement mécanique.

Le bruit de roulement des pneus et leur crissement lors d'un virage brusque ou d'un freinage sont importants pour la sensation d'adhérence et de vitesse.

Le freinage, du sifflement discret des plaquettes de frein au grincement bruyant du métal lors d'un freinage d'urgence, est un élément qui provoque de la tension.





La combinaison correcte de ces éléments crée une sensation de présence. Par exemple, lorsqu'une scène de course s'interrompt brusquement, le crissement des plaquettes de frein BMW sur un disque surchauffé peut devenir plus qu'un simple bruit : il se transforme en un moment dramatique, soulignant l'urgence visuelle du freinage.

« Les plaquettes de frein appartiennent au système de freinage de voiture. Elles sont fixées à l’étrier de frein et font contact avec le disque de frein », explique l'expert AUTODOC.

L'impact de la bande sonore sur la perception

Le son, qu'il s'agisse du rugissement d'un moteur puissant ou du crissement dramatique des freins, est un puissant déclencheur qui influence directement le niveau d'immersion et d'enthousiasme. Les courses-poursuites ou les courses automobiles dynamiques occupent régulièrement les premières places dans les classements des jeux vidéo. Selon l'enquête annuelle SELL, 26 % des joueurs interrogés en 2024 préfèrent les courses automobiles.

Selon une étude de l'IFOP, 41 % des joueurs français estiment être exposés à des niveaux sonores dangereux lorsqu'ils jouent. Ce problème souligne l'importance de la conception sonore, par exemple, le crissement des plaquettes de frein BMW dans une scène de freinage, qui, bien que bref, peut renforcer l'expérience tout en soulignant l'impact du son sur la perception globale.

Un son réaliste et de haute qualité améliore considérablement le plaisir de regarder un film ou de jouer à un jeu. Le tableau suivant compare plusieurs jeux et films célèbres :

Titre du jeu/film Nombre de scènes avec des voitures Sons : réels ou synthétiques Impact selon les avis des joueurs / critiques Scène la plus mémorable avec le son d'une voiture Need for Speed Heat Beaucoup Enregistrement de moteurs réels Réalisme du bruit des freins et des moteurs Course nocturne avec freinage brusque Fast & Furious 7 Beaucoup Combinaison du réel et du synthétique Lien émotionnel grâce au bruit de la course Poursuite à travers les gratte-ciel Gran Turismo 7 Toutes les scènes Sons réels issus des pistes de test Modèle sonore ultra-réaliste Freinage avant un virage Mad Max: Fury Road Beaucoup Mélange d'enregistrements réels, d'effets Foley et de synthèse Sensation de danger, de mouvement incessant, de stress Scène avec explosion et tempête de sable Forza Horizon 5 Beaucoup Mélange d'effets réels et modifiés Son cinématographique entraînant pendant les courses Course sur la plage



Le succès d'une scène dépend souvent de ses petits détails. Le son est ce détail invisible qui peut « faire » une scène. C'est pourquoi les créateurs de films et de jeux doivent accorder encore plus d'attention non seulement aux rugissements bruyants, mais aussi au grincement discret du métal, au bruit à peine perceptible de la transmission, car ces nuances acoustiques transforment une visualisation ordinaire en une expérience inoubliable et riche en émotions.

