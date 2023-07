MXGP : Nacon récupère les droits pour les jeux de motocross

Pendant de longues années, Milestone a développé des jeux vidéo sous licence officielle MXGP, le Championnat du monde de courses de motocross, jusqu'en 2021. Désormais, c'est Nacon qui détient les droits pour développer des jeux MXGP, le studio français vient d'annoncer la bonne nouvelle aujourd'hui.

Le partenariat avec Infront Moto Racing débutera le 1er janvier 2024 et assure à Nacon l'exclusivité de la licence pour les cinq prochaines années, jusqu'en 2028 donc. L'éditeur ne perd pas de temps et a déjà confié à KT Racing, libéré des jeux WRC, le développement d'un premier jeu MXGP. Les joueurs peuvent déjà s'attendre à des courses en deux roues avec le calendrier, les pilotes, les équipes, les motos et les sponsors officiels. Alain Falc, PDG de Nacon, commente :

Nous sommes très heureux de pouvoir proposer dans un futur proche aux fans le jeu officiel de cette compétition internationale si populaire. Nous avons bien sûr confié ce nouveau projet aux équipes de KT Racing qui ont déjà fait leurs preuves sur des jeux de moto. Ils sauront sans nul doute retranscrire en jeu vidéo toute la complexité de cette discipline spectaculaire qui allie réflexes, vitesse et anticipation.

David Luongo, PDG Infront Moto Racing, rajoute :

Infront Moto Racing est ravi de collaborer avec Nacon pour le développement du jeu vidéo MXGP. En tant que promoteur, le monde numérique est très important et permet de répondre à tous les besoins de nos fans. Grâce au jeu vidéo, chacun pourra emprunter les circuits officiels du Championnat du Monde FIM de Motocross et incarner les pilotes officiels pour devenir Champion du Monde. Nous sommes impatients de découvrir les premières images de ce nouveau jeu, qui proposera, je n’en doute pas, un réalisme à couper le souffle. Je remercie Nacon de s’être associé à nous et d’offrir au championnat hors route le plus populaire au monde une plateforme de jeu aussi formidable.

Il faudra patienter encore un moment avant de découvrir les détails de ce premier jeu MXGP développé par KT Racing et Nacon.