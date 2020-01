My Hero One's Justice 2 : un troisième spot TV pour exciter les fans avec Deku et Overhaul

En mars prochain, Bandai Namco va sortir My Hero One's Justice 2, un deuxième épisode pour le jeu de baston retraçant les évènements apparus dans l'anime My Hero Academia. L'arc entourant les Huit Préceptes de la Mort vient de s'achever, alors l'éditeur en remet une couche avec un spot TV.

Contrairement à la précédente publicité, ce sont surtout Izuku Midoriya et Kai Chisaki qui crèvent l'écran. Nous les retrouvons dans une séquence en images de synthèse qui sera sans doute utilisée au cours du scénario lors de l'affrontement dans le sous-sol de la résidence où se cache la bande de yakuzas, puis en pleine rue avec du gameplay à pleine puissance. La scène aérienne où Deku porte Eri sur son dos devrait également être retranscrite si nous en croyons un rapide aperçu, de quoi promettre un beau spectacle.

Désormais, reste à savoir si les prochains épisodes à venir dans l'anime sont eux aussi au programme de l'intrigue de My Hero One's Justice 2 et si nous aurons davantage de personnages jouables inédits.