Nacon dévoile sa nouvelle gamme d'accessoires gaming

Le constructeur Nacon démarre son année 2024 en dévoilant cette semaine sa nouvelle gamme d'accessoires avec une souris et un casque pour gamers, mais également une webcam et un microphone pour les streamers, de quoi mettre à jour son setup complet, toujours sans se ruiner.

Voici les nouveaux produits gaming de Nacon :

La PCGM 420, une souris pour les gamers en recherche de confort et de

précision





6 niveaux de sensibilité du capteur optique pour une précision inégalée ;

10 boutons pour un contrôle total en jeu ;

Une prise en main facile ;

Un revêtement anti-dérapant ;

Un effet lumineux rétroéclairé rouge/vert/bleu personnalisable qui ajoute une touche de style.

La PCGM 420 est disponible au prix public conseillé de 29,99 €.

Le nouveau casque PCGH 120





Des haut-parleurs 40mm offrant des basses puissantes et un son limpide ;

Un microphone réglable et des écouteurs avec coussinets moelleux pour un grand confort d’utilisation ;

Une télécommande sur le câble permettant de couper le micro et régler le volume ;

Disponible en blanc, gris, rouge, bleu et noir.

Le PCGH 120 est disponible au prix public conseillé de 29,99 €.

De nouveaux coloris pour les produits phares Nacon

En plus de ses produits inédits, Nacon offre un relooking à sa souris

PCGM 105 (Camo) et ses manettes PCGC 100 (camo et clear ) et PCGC 200 (

camo et clear).



La PC webcam idéal pour les jeunes streamers





Full HD ;

Un anneau lumineux avec 3 modes d’éclairage ;

Un support réglable pour écran, bureau ou bras articulé, pour parfaire son set-up de streaming ;

Un bouton sur l’avant pour changer l’intensité lumineuse.

La PC webcam est disponible au prix public conseillé de 59,99 €.



Le nouveau PC Streaming Mic pour streamer avec facilité





Assure une diffusion fidèle de la voix ;

Les réglages du gain, volume et écho se trouvent directement sur le microphone, pour un grand confort de réglage ;

Fonctions de réduction de bruit, mute et dodge pour atténuer les bruits alentours ;

Un port Jack 3.5mm pour une compatibilité tous les supports.

Le PC Streaming Mic est disponible au prix public conseillé de 59,99 €.