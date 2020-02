Nacon rachète RIG, les casques pour gamers de Plantronics

Plantronics s'adresse essentiellement aux audiophiles, mais avec sa gamme de casques RIG, il avait également un pied dans le milieu du jeu vidéo. Enfin, plus maintenant, car Nacon a annoncé qu'il venait de racheter RIG à Plantronics.

Davantage connu pour ses manettes, Nacon appartient pour rappel au groupe français Bigben, et il va donc désormais assurer la production des casques RIG, comme l'explique la firme dans un communiqué :

Nacon entend pérenniser et développer l'activité autour des casques RIG, notamment sur le marché américain où la marque et les ventes de ces produits spécifiques sont particulièrement bien implantées. Cette opération devrait permettre à Nacon de s'imposer sur le plus grand marché au monde pour ce type d'activité et pour opérer efficacement la commercialisation de tous ses produits dédiés aux jeux.