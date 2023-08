RIG 600 PRO : un casque dual wireless avec du 2,4 GHz et du Bluetooth annoncé par Nacon

Plantronics n'existe plus réellement, racheté en 2020 par Nacon, mais ce dernier continue évidemment de faire vivre les gammes du constructeur de périphériques pour gamers. Et il dévoile aujourd'hui le RIG 600 PRO, un nouveau casque gaming en dual wireless, équipé d'une double connectivité sans fil.

Le RIG 600 PRO est ainsi utilisable avec un dongle 2,4 GHz et en Bluetooth, le rendant compatible avec un tas d'appareils comme les PC, PlayStation, Xbox, Switch, mobiles et tablettes. En plus de sa connectivité polyvalente, le casque dispose d'un microphone discret qui se cache dans l'oreillette lorsqu'il n'est pas utilisé. Voici ce qu'il faut retenir sur le RIG 600 PRO :

CONNECTIVITÉ SANS FIL DUAL-MODE

Gardez le contrôle et choisissez entre le mode Game ou Bluetooth qui donnent la priorité exclusive à la console ou au téléphone ou bien switcher en Dual-Mode et restez connecté à votre jeu tout en autorisant d’être « dérangé » et de pouvoir répondre aux appels téléphoniques et recevoir des notifications.

UNE QUALITÉ AUDIO HORS NORME

Découvrez un rendu acoustique exceptionnel. Équipé de haut-parleurs de 40 mm, RIG 600 PRO restitue le son des jeux avec clarté et équilibre. Les haut-parleurs « bass-boost » à haute sensibilité assurent plus de puissance avec moins de distorsion. RIG 600 PRO améliore la qualité d'écoute et réduit la fatigue audio, ce qui en fait le choix idéal pour les longues sessions de jeux.

CONFORTABLE TOUTE LA JOURNÉE

Les gamers savent que « confort » rime avec « légèreté » et apprécieront que le RIG 600 PRO ne pèse pas plus de 240 grammes. Ultra léger, il est également doté d'oreillettes clipsables garnies d'un tissu respirant et d'un serre-tête quasiment indestructible.

UNE APPLICATION SIMPLE POUR PERSONNALISER VOS CHOIX AUDIO

La connectivité Bluetooth permet l'accès à l'application 600 PRO Navigator sur les appareils iOS et Android. Associez le RIG 600 PRO à un téléphone mobile pour une personnalisation avancée. Créez différents profils et sélectionnez les préréglages de l'égaliseur ou personnalisez votre son, réglez la sensibilité et le retour du micro, ou testez simplement toutes les fonctionnalités du casque.

Caractéristiques du RIG 600 PRO :