TEST de la Nacon Revolution Pro Controller 3 : une belle évolution par rapport à la V2

Nacon, comme tous les bons constructeurs de périphériques pour gamers, améliore ses modèles régulièrement, et il a lancé il y a quelques semaines la Revolution Pro Controller 3, une manette pour les joueurs sur PS4 et PC, qui est donc une évolution de la Revolution Pro Controller 2, déjà testée dans nos colonnes. Alors, ce « nouveau » modèle mérite-t-il cette appellation ? C'est ce que nous allons voir dans ce test.

Nous avons donc là une Revolution Pro Controller 3 avec d'excellentes qualités.

À l'ouverture du carton renfermant la Revolution Pro Controller 3, nous avions encore la Revolution Unlimited Pro Controller sous la main, et force est de constater que les deux modèles ont de nombreux points communs, ce qui est une très bonne chose. Cependant, pas de personnalisation à outrance ici, la boîte ne comprend qu'une coque rigide, un câble USB Type-C, un chiffon, mais quand même des poids, marque fabrique des manettes de Nacon. L'utilisateur peut ainsi insérer dans les poignées un seul poids de chaque côté, de 10, 14 ou 16 grammes pour ajuster la prise en main, ce qui est plutôt sympathique. Nacon a d'ailleurs abandonné le système de fermeture à clé par des panneaux coulissants, texturés qui plus est, bien plus pratique pour modifier le poids à la volée.

Une fois la Revolution Pro Controller 3 en main, les joysticks incurvés se révèlent toujours aussi plaisants à utiliser, bien qu'ils soient asymétriques. Comme pour les autres modèles de Nacon, nous retrouvons là des sticks avec un angle large de 46°, perturbant au début, mais très pratique pour avoir une meilleure précision, dans les jeux de tir par exemple. De même pour les gâchettes (L2 et R2), qui offrent une course suffisamment longue pour les activer avec précision, en proposant une ergonomie permettant d'y laisser ses index posés sans souci. Pour les bumpers (L1 et R1), c'est une autre histoire, ils manquent de volume et il est parfois difficile d'y accéder rapidement dans le feu de l'action, même s'il est clair que Nacon a fait des efforts par rapport à la version précédente. Car oui, au final, ce sont les mêmes gâchettes et bumpers que sur la Revolution Unlimited Pro Controller.

Autre élément important qu'a repris Nacon de sa manette haut de gamme personnalisable, la croix directionnelle. Jusqu'ici, les Revolution Pro Controller avaient droit à un pavé pas forcément précis, mais ici, la manette dispose d'une vraie croix à 4 ou 8 directions, pour une meilleure précision, ce qui ravit les amateurs de versus fighting notamment. Le constructeur reprend également les mêmes boutons principaux (Carré, Croix, Triangle et Rond), colorés cette fois, avec une bonne taille pour les activer facilement sans avoir à les chercher, contrairement au bouton Share, encore une fois trop petit pour être utilisé sans avoir à taper sur le joystick gauche. Du côté du Start, à droite, rien à signaler. Nous avons également droit à un pavé tactile de qualité, très large, ainsi qu'à un port Jack 3.5 pour brancher des écouteurs, bien pratique. Et comme pour les autres manettes de Nacon, la Pro Controller 3 dispose de boutons supplémentaires à l'arrière, de M1 à M4. Cette fois, c'est clair, les palettes sont abandonnées au profit de ces boutons bien plus faciles d'accès, même s'ils manquent un peu de rebond. Pas question ici de les spammer avec des actions importantes, ils servent surtout de boutons de secours pour des combinaisons de commande ou des raccourcis très basiques.

Parce que oui, la Revolution Pro Controller 3 est évidemment personnalisable via un logiciel, uniquement disponible sur PC. Une fois le software installé, l'utilisateur peut ainsi accéder à tout un tas de réglages, comme la sensibilité des joysticks et leurs zones morts, la sensibilité des gâchettes L2 et R2, l'intensité des vibrations des poignées, à gauche comme à droite, le remapping des boutons, l'attribution de fonctions aux touches M1 à M4, la sélection entre une croix directionnelle à 4 ou 8 directions et le réglage de la lumière autour du stick droit. Enfin, l'utilisateur peut sauvegarder ses choix via quatre profils différents, enregistrés dans la mémoire de la manette et accessible d'une simple pression sur un bouton dédié à l'arrière. Si le logiciel PC est très léger et facile d'utilisation, il est quand même dommage que Nacon ne propose aucune solution pour personnaliser sa manette directement via la PS4, même avec des réglages moins complets, comme simplement le remapping des touches.

La Revolution Pro Controller 3 de Nacon est donc une demie surprise. Car si les précédents modèles de cette gamme avaient des défauts assez prononcés, ils ont été corrigés par la Revolution Unlimited Pro Controller. Le constructeur a donc repris ces nouveaux (très bons) éléments comme les gâchettes et la croix directionnelle, en limitant la personnalisation pour rendre la manette plus abordable. Nous avons donc là une Revolution Pro Controller 3 avec d'excellentes qualités, et le logiciel PC reste là pour l'ajuster aux habitudes de l'utilisateur.

Amaury M. (Clint008)

Rédacteur PC - Testeur Explorateur de musique plus ou moins bruyante, collectionneur de casquettes et vénérateur de Blade Runner. J'aime les zombies et Cthulhu. Suivre ce rédacteur :

Les plus Très bonne finition

Joysticks précis

Une vraie croix directionnelle, un régal

Les boutons arrière plus accessibles que les palettes de la V2.

(Des sticks asymétriques ?) Les moins Logiciel de réglages uniquement sur PC

Bumpers encore perfectibles (mais en vrai ça va)

(Des sticks asymétriques ?)