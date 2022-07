RIG Pro Series : Nacon dévoile de nouveaux casques gaming

Hier s'est tenu le Nacon Connect, une présentation qui a permis de découvrir un tas d'informations sur des jeux vidéo, mais le studio est également constructeur de périphériques pour gamers et a profité de l'occasion pour présenter une nouvelle gamme de casques, les RIG Pro Series.

Voici donc les RIG 300 Pro, 500 Pro et 800 Pro, qui arriveront en fin d'année :

RIG 300 Pro :

300 Pro HS pour PlayStation, disponible en noir ou blanc, au prix de 29,99 € ;

300 Pro HX pour Xbox, disponible en noir ou blanc, au prix de 29,99 € ;

300 Pro HN pour Nintendo Switch au prix de 29,99 €.

Les gamers peuvent maintenant jouer mieux et plus longtemps grâce aux performances inégalées des casques RIG 300 Pro. Ses écouteurs surdimensionnés isolent du bruit et intègrent des haut-parleurs de 40 mm réglés avec précision, offrant des basses riches et des aigus clairs. La perche du micro peut être relevée pour faciliter le transport ou le rangement. L’arceau flexible, ultraléger et pratiquement incassable est associé à des coussinets en mousse qui apportent le confort indispensable pendant les longues sessions de jeu.

RIG 300 Pro est disponible pour PS5 et PS4 (HS), Xbox Series X|S et Xbox One (HX) et Nintendo Switch (HN). Tous les modèles restent compatibles avec les autres consoles, mais aussi les PC et téléphones mobiles équipés d’une prise jack 3.5mm.

RIG 500 Pro Gen 2 :

500 Pro HC Gen 2 pour Consoles, disponible en noir ou blanc, au prix de 79,99 € ;

500 Pro HA Gen 2 pour PC au prix de 79,99 €.

Le casque RIG 500 Pro de 2e génération reprend tout ce que les gamers ont apprécié de la première édition, dans une version améliorée. Il comporte un tout nouvel arceau en métal léger, flexible, mais très résistant. Les coussinets bi-matière contribuent à bloquer le bruit extérieur, tout en apportant un confort longue durée. Les écouteurs sur structure exosquelette intègrent des haut-parleurs à faible distorsion de 50 mm, qui sont optimisés pour les jeux avec son 3D. Grâce au code d’activation de Dolby Atmos inclus et valable 2 ans, vous pouvez désormais réagir plus rapidement et précisément, en identifiant la distance et la direction des menaces.

RIG 500 Pro HC est compatible avec l’ensemble des consoles du marché, mais aussi avec les PC et téléphones, mais aussi les PC et téléphones mobiles équipés d’une prise jack 3.5mm. RIG 500 Pro HA équipé d’un câble en Y pour carte son est recommandé pour le gaming sur PC même s’il reste compatible avec les consoles.

RIG 800 Pro :

800 Pro HS pour PlayStation au prix de 199,99 € ;

800 Pro HX pour Xbox au prix de 199,99 € ;

800 Pro HD pour PC au prix de 199,99 €.

RIG 800 Pro passe au niveau supérieur avec une nouvelle station d’accueil multifonction, permettant la connexion sans-fil, la recharge et le rangement du casque. L’adaptateur USB sans-fil amovible peut également être branché directement sur votre console, PC ou ordinateur portable, ce qui permet alors de placer la station d’accueil, là où vous souhaitez charger le casque.

En plus d’une autonomie impressionnante de 24 heures par charge, la légèreté du RIG 800 Pro assure un confort exceptionnel. Son arceau léger, muni d’un serre-tête ajustable sur suspension et équipé de coussinets bi-matière, vous permet de jouer en total confort pendant des heures. Les haut-parleurs de 40 mm avec accentuation des graves ont été réglés avec précision pour le son 3D.

Disponible en trois versions, 800 Pro HS est conçu pour PlayStation, RIG 800 Pro HX est sous licence officielle Xbox et 800 Pro HD est recommandé pour le PC gaming. Les modèles 800 Pro HD et 800 Pro HX inclus une licence à vie pour Dolby Atmos. Les gamers peuvent profiter de la précision de l’audio en trois dimensions, simplement en connectant la station d’accueil ou l’adaptateur USB à la console Xbox ou au PC.