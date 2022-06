NASA : le lancement de la fusée Artemis 1 à suivre en direct et en VR

53 ans après les premiers pas de l’Homme sur la lune, la NASA est sur le point de franchir une nouvelle étape avec le lancement de la fusée Artemis I. Ce premier vol d’essai a pour but de certifier le vaisseau spatial sans pilote Orion et le lanceur, dans l’optique d’envoyer de nouveaux équipages sur notre satellite dès 2024.

Comment regarder le lancement de la fusée Artemis I ?





La NASA s’apprête à lancer au mois d’août prochain depuis le centre spatial Kennedy de Cap Canaveral le vaisseau spatial Orion CM-002 et son tout nouveau lanceur, Artemis I. À cette occasion, le studio de production immersif Felix & Paul s’est associé à Meta Quest et à d’autres partenaires de distribution issus du monde entier afin de proposer une expérience inédite. En effet, le décollage de la fusée sera diffusé en 8K, VR à 360°. Le flux en direct sera accessible sur Venues dans Horizon Worlds, Facebook 360 (sur la page Facebook Space Explorers), des plateformes de streaming 5G à 360° et dans un certain nombre de planétariums.

Une expérience inédite qui marque le début d’une nouvelle aventure spatiale





Pour Felix Lajeunesse, cofondateur et directeur créatif de Felix & Paul, cette mission va être l’occasion de vivre une expérience unique :

Les missions Apollo ont été télévisées dans le monde entier en noir et blanc, mais la génération Artemis vivra les prochaines missions lunaires et les futures missions martiennes de manière immersive et expérientielle. Cette première diffusion en direct immersive fait partie de notre mission en cours qui a commencé avec notre série Space Explorers, pour amener le public à faire le prochain pas de géant de l’humanité dans l’exploration spatiale humaine.

En effet, Felix & Paul s’est déjà fait remarquer grâce à Space Explorers: The ISS Experience, une série à 360° récompensée aux Emmy Awards et tournée à bord de l’ISS. Développé en collaboration avec la NASA, chaque épisode permet de découvrir la vie des astronautes travaillant à bord de la station spatiale. C’est lors du tournage de cette série que le studio a conçu une caméra à 360° conçue pour être utilisée dans un environnement zéro G. Elle leur a permis de capturer une sortie dans l’espace en VR pour la première fois. En attendant le mois d’août, si vous aimez l’espace et l’astronomie, nous ne pouvons que vous conseiller d’essayer Skygaze, une expérience en réalité virtuelle qui vous permet de transformer votre salon en planétarium grâce à la réalité mixte.

