Skygaze : transformez votre salon en planétarium grâce à la réalité mixte !

Skygaze est une expérience comme il en existe beaucoup en réalité virtuelle, mais celle-ci se distingue néanmoins par l'utilisation de la réalité mixte. Ainsi, vous pouvez explorer depuis votre salon le système solaire, rechercher les constellations, en apprendre davantage sur les planètes ou assister à un spectacle depuis un planétarium virtuel.

Vous commencez donc par identifier les murs de votre maison du monde réel à l'aide de vos Oculus Touch. Une fois la configuration terminée, le plafond de votre maison commence à se rétracter, révélant un ciel nocturne clair comme du cristal, parsemé d'étoiles, de planètes et de constellations... chacune d'entre elles ayant un positionnement précis basé sur votre position géographique et l'heure de la journée. Il est même possible d'abaisser vos murs, ce qui vous permettra de voir encore plus le ciel.

Selon le développeur Emanuel Tomozei, Skygaze est toujours en cours de développement, ce qui est disponible maintenant n'est qu'un échantillon de ce qui sera disponible au lancement. À noter qu'un espace planétarium séparé, où vous pouvez regarder un film à 360 degrés sur notre système solaire, est présent. C'est un sentiment assez surréaliste que de regarder des astéroïdes de la taille d'une ville passer au-dessus de nos têtes.

Skygaze est disponible dès à présent sous forme de démo gratuite sur le Meta Quest via l'App Lab. D'après la bande-annonce, il semble que nous profiterons d'un mode télescope virtuel à l'avenir, ce qui devrait ajouter des possibilités supplémentaires d'observation des étoiles. Nous espérons également que l'application pourra être intégrée au Project Cambria, le dispositif de réalité mixte de Meta axé sur le travail et doté d'un système de transmission de couleurs en haute définition. Dans un post Reddit, Emanuel Tomozei a déclaré :

J'espère pouvoir en faire une application complète, mais tout dépend de l'intérêt et du financement. Toutes les idées et réflexions sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui pourrait être amélioré ou ajouté seraient les bienvenues.

Avant de s'appeler Skygaze, le titre avait pour nom Stargazer, celui-là même qui a remporté la troisième place à l'Hackathon Facebook XR dans la catégorie réalité mixte. Cette troisième place avait donné l'argent nécessaire à l'élaboration de l'application qui se tient devant vous aujourd'hui. Pour plus d'informations sur le projet Skygaze, rendez-vous ici.

