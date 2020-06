Necromunda: Underhive Wars, période de sortie et nouveau trailer pour le RPG tactique Warhammer 40,000

Les adaptations de projets liés à l'univers de Warhammer 40,000 ne manquent pas, mais le jeu de plateau Necromunda va avoir droit à sa toute première adaptation cette année. Necromunda: Underhive Wars nous invitera à explorer les profondeurs des cités ruches pour prendre part à la guerre des gangs opposant Escher, Goliath et Orlock.

Nous pourrons choisir notre alliance et surtout former des unités personnalisables, afin de les envoyer combattre dans des gunfights stratégiques. L'expérience peut se prolonger en ligne pour utiliser nos tactiques et nos compétences contre d'autres joueurs, dans des joutes avec jusqu'à quatre participants.

Le projet a beau avoir été confirmé en 2017, nous n'avions pas encore eu de bande-annonce de gameplay pour le titre de Rogue Factory. Pour des séquences in-game, il faudra repasser, mais Focus Home Interactive dévoile aujourd'hui un trailer narratif étalant la direction artistique et les capacités techniques de ce Necromunda: Underhive Wars. Son principal intérêt est de préciser la période de sortie du Tactical-RPG : ce sera pour cet été sur PC, PS4 et Xbox One.

