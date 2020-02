NETFLIX : Castlevania, une date et un beau poster pour la Saison 3 de la série animée

Rien ne l'y prédestinait, mais Castlevania a eu droit à une belle adaptation en série d'animation sur Netflix.

Le feuilleton imaginé par Warren Ellis et mis en scène par Powerhouse Animation compte déjà seize épisodes répartis en deux saisons, parues en 2017 et 2018. Il n'est pas revenu en 2019, mais Netflix avait bel et bien confirmé une Saison 3, attendue de pied ferme par les spectateurs.

Le diffuseur nous donne enfin des nouvelles du projet, et des bonnes : Castlevania reviendra avec de nouveaux épisodes (sûrement huit, pour ne pas changer) le 5 mars prochain. L'annonce est accompagnée d'un poster, avec Trevor Belmont au premier plan, et la promesse qu'il y aura cette fois « plus de mystères, de meurtres, de chaos et de vampires que jamais ». Alléchant, non ?

