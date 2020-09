Ni no Kuni: Cross Worlds, le MMORPG mobile dévoile son scénario au travers d'un trailer cinématique

L'an dernier, Level-5 dévoilait Ni no Kuni: Cross Worlds, un jeu mobile développé en collaboration avec Netmarble et qui aura pour particularité, outre la réutilisation de l'univers de Ni no Kuni, d'être un MMORPG. En attendant l'ouverture du TGS 2020 Online où il figurera au line-up de l'éditeur, c'est une bande-annonce cinématique qui a été partagée et nous en apprend bien plus sur son scénario.

Le site officiel donne de son côté quelques précisions, comme rapporté par Gematsu :

Vous êtes un bêta-testeur du jeu de réalité virtuelle « Soul Divers ». Au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, vous commencez à remarquer que le monde du jeu est réel. Après avoir rencontré une mystérieuse femme nommée Rania, vous apprenez votre mission. Pour la mener à bien, vous devez affronter de puissants ennemis et reconstruire le royaume... Est-il possible de sauver les deux mondes connectés de la ruine ?

Ni no Kuni: Cross Worlds est attendu cette année sur iOS et Android. Sur consoles, vous pouvez vous offrir Ni no Kuni : La Vengeance de la Sorcière Céleste Remastered, actuellement vendu 29,99 € sur PS4 chez Amazon.

