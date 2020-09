NieR: Automata, Prime 1 et Square Enix dévoilent un somptueux diorama avec 2B, 9S et A2 en vidéo

La licence NieR est à l'honneur ce jeudi, car en plus d'une présentation prévue pour cet après-midi dans le cadre du TGS 2020 Online, qui nous promet de nombreuses informations, c'est un produit dérivé de premier choix qui a été dévoilé ces dernières heures. En effet, dans le cadre de sa présentation Next Level Showcase, Prime 1 Studio a annoncé une collaboration avec Square Enix qui concerne NieR: Automata, vidéo à l'appui.

Comme vous pouvez le voir, c'est une somptueuse et imposante statuette sous forme de diorama qui a été créée en polystone et rejoindra prochainement la gamme Masterline du fabricant. Elle met en scène les trois personnages principaux de NieR: Automata que sont 2B, 9S et A2, ainsi que les Pods 042 et 153, surplombant des débris de machines et un corps sans vie d'une unité YoRHa. La vidéo montre une partie du processus créatif ayant donné vie à cette œuvre qui a de quoi faire rêver plus d'un fan de la licence, mais qui ne sera pas abordable. Si aucun prix n'a été donné, il suffit de voir ceux de précédentes productions du studio, comme avec Horizon: Zero Dawn ou Dragon Ball Z pour comprendre que la barre des 1 000 dollars sera aisément dépassée...

Et comme nous ne le dirons jamais assez, si vous n'avez pas joué à NieR: Automata, foncez vous le procurer, pourquoi pas sur Amazon où il est vendu 24,28 € dans sa Game of The YoRHa Edition.

Lire aussi : NieR: Automata franchit un nouveau cap avec 4,5 millions de jeux vendus !