Ninjala : une bêta ouverte annoncée et datée pour le free-to-play sur Switch

Les Japonais de GungHo Online Entertainment sont derrière des succès comme Ragnarök Online et Puzzle and Dragons, et ils espèrent bien séduire à nouveau les joueurs avec Ninjala. Ce jeu d'action multijoueur jouable en 4v4 ou en Battle Royale à huit mêle personnages à l'esthétique cartoon, ambiance pop et colorée, et bastons avec des K.O. et des Ippon.



Il est prévu en free-to-play sur Nintendo Switch, et a récemment été daté au 27 mai 2020 sur l'eShop (à priori le 28 en Europe, sûrement une question de décalage horaire). Pour ceux qui ne seraient pas encore familiers avec les mécaniques de combat du titre, Morishita-san et Kaneda-san, game designer et directeur sur le projet, ont préparé une nouvelle vidéo explicative pour parler scoring, parade, Shinobi Energy, craft d'armes et stratégie.

La meilleure annonce n'est cependant pas là ! Ninjala sera accessible en avant-première via une bêta ouverte à la fin du mois, seulement pour trois sessions d'une heure. L'Expérience VIP sera jouable le 28 avril de 21h00 à 21h59, dans la nuit de 5h00 à 5h59, et le 29 de 13h00 à 13h59. Si vous voulez essayer le free-to-play avant tout le monde, certes sans toutes les fonctionnalités de la version finale, il ne faudra pas manquer ces créneaux.