Ninjala : et de 8 millions de téléchargements, avec encore un cadeau

Ninjala continue son petit bonhomme de chemin, GungHo Online Entertainment a lancé son jeu d'action multijoueur free-to-play en juin 2020 et il a rapidement rencontré un joli succès avec un million de téléchargements en une semaine. Un chiffre qui a continué de grimper, encore et encore.

Aujourd'hui, les développeurs font de nouveau le point et annoncent que Ninjala a été téléchargé plus de huit millions de fois sur l'eShop de la Nintendo Switch. Comme à chaque fois, GungHo Online Entertainment remercie évidemment les joueurs et offre 100 Jala, la monnaie in-game, à récupérer avant le 2 décembre prochain.

Ninjala est pour rappel exclusif à la Nintendo Switch, vous pouvez retrouver le nouveau modèle OLED à 319,99 € sur Amazon.