Ninjala : 3 millions de téléchargements, et encore un cadeau

Ninjala est sorti le 25 juin dernier exclusivement sur Nintendo Switch via l'eShop, et il a su rapidement séduire les joueurs. Le jeu multijoueur free-to-play comptait plus d'un million de joueurs 24h après son lancement, puis deux millions quatre jours plus tard. Un chiffre qui a continué de grimper.

Aujourd'hui, le développeur GungHo Online Entertainment vient en effet d'annoncer que Ninjala compte désormais trois millions de joueurs sur Nintendo Switch. Un joli chiffre pour le titre coloré, le studio remercie encore une fois tous les fans en offrant 100 Jalas, la monnaie in-game, à débloquer simplement en lançant le jeu avant le 26 août prochain.

Pour rappel, Ninjala accueille régulièrement des mises à jour, les développeurs ont récemment évoqué ses futurs plans, jusqu'à la Saison 3. Si vous n'êtes pas encore équipés, la Switch est vendue 292,9 € sur Amazon.fr.