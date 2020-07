Ninjala : GungHo évoque les matchs classés et détaille ses plans jusqu'à la Saison 3, un mode Spectateur à venir

Sorti la semaine dernière, Ninjala a déjà accumulé plus de 2 millions de téléchargements, soit tout autant de joueurs potentiels à retrouver en ligne pour des parties endiablées. Actuellement, c'est donc la Saison 1 qui est en cours, mais les développeurs de GungHo Online Entertainment ont de la suite dans les idées et ont partagé une nouvelle vidéo nous le montrant bien. Ils reviennent évidemment sur le lancement, en s'excusant à nouveau des problèmes de connexion, promettant de continuer à améliorer les serveurs. Mais ce qui nous intéresse dans un premier temps, ce sont les matchs classés.

Après avoir rappelé qu'il existe 2 modes de jeu dans Ninjala, Battle Royale et Combat en équipe, les deux compères expliquent que nous débloquons les Combats Ninjala au niveau 5, où il est possible de choisir l'un de ces modes avec le choix de l'arène, mais aussi le type de match. C'est dans le Labo ninja que se trouvent d'ailleurs les classements, évoluant au fil de la saison et récompensant les joueurs une fois celle-ci terminée selon leurs performances. Il y a donc déjà de quoi faire actuellement, mais des nouveautés sont déjà prévues jusqu'à la Saison 3 !

Ainsi, l'univers de Ninjala va continuer à se développer doucement, mais sûrement (les signaux positifs envoyés par le lancement devraient faire s'accélérer les choses à l'avenir), avec un deuxième épisode de l'anime cartoon prévu au cours de la saison, qui mettra en scène un autre personnage que Van. Un livestream détaillera de son côté la Saison 2 en temps voulu. Enfin, c'est un autre DLC scénarisé qui sera proposé à l'achat avec la Saison 3, reste à savoir qui nous incarnerons cette fois.

Ce n'est évidemment pas tout, car nous pouvons nous attendre dès la Saison 2 à une arène, des armes, emotes et cartes de ninja inédites, ainsi de nouveaux costumes et un Battle Pass. Ce schéma se répétera ensuite dans le temps, simple et efficace. Une collaboration avec une licence connue est même d'ores et déjà prévue. Enfin, la Saison 3 inclura un mode Spectateur, où nous pourrons voir les joueurs sous plusieurs angles en pleine action.

Ninjala est pour rappel disponible en free-to-play sur Nintendo Switch.