Ninjala : 6 millions de téléchargements et toujours 100 Jala offerts

Discrètement, mais sûrement, Ninjala continue son petit bout de chemin sur Switch. Le jeu d'action multijoueur free-to-play de GungHo Online Entertainment est sorti pour rappel en juin 2020 exclusivement sur la console de Nintendo, et rapidement, il a attiré des joueurs, qui sont chaque jour plus nombreux.

Un million de téléchargements 24 heures après le lancement, trois millions deux semaines plus tard et cinq millions en octobre dernier, Ninjala cartonne et vient cette semaine de dépasser les six millions de téléchargements, les développeurs sont contents. Comme à chaque fois, GungHo Online Entertainment remercie les joueurs et offre 100 Jala, la monnaie in-game de Ninjala, un cadeau à récupérer avant le 25 mars prochain.

Ninjala est uniquement jouable sur Nintendo Switch, en free-to-play, la console Lite avec Animal Crossing: New Horizon et 3 mois d’abonnement au Nintendo Switch Online est vendue 219,99 € sur Amazon.