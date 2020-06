Ninjala : déjà 1 million de téléchargements pour le jeu Switch, des cadeaux offerts pour pardonner les bugs du lancement

GungHo Online Entertainment a lancé hier Ninjala, un jeu d'action orienté vers le multijoueur et disponible en free-to-play exclusivement sur Nintendo Switch. Le titre a visiblement tapé dans l'œil des joueurs curieux, car le développeur vient d'annoncer que Ninjala a déjà été téléchargé un million de fois sur l'eShop.

GungHo Online Entertainment reconnaît qu'il y a eu quelques soucis au lancement de Ninjala, les serveurs n'étaient pas prêts à accueillir autant de monde d'un coup, et le studio va ainsi offrir à tous 100 Jalas, la monnaie du jeu, ainsi que 10 Ippon-gums (Flamme) pour personnaliser ses armes. Pour obtenir tout cela, il suffit de se connecter au jeu avant le 26 août prochain.

Ninjala est donc disponible sur Switch via l'eShop, et les joueurs peuvent acheter un Battle Pass pour gagner encore plus d'objets cosmétiques ainsi que le premier chapitre du pack Mode Histoire. Si vous n'avez pas la console de Nintendo, la Switch Lite est disponible contre 196,21 € sur Amazon.fr.