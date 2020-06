Ninjala : un mode solo scénarisé annoncé en DLC, une bande-annonce haute en couleur pour la Saison 1 partagée

C'est la dernière ligne droite pour Ninjala avant son lancement sur Switch. Nous avons eu bien des occasions de découvrir son système de saison ou encore la manière dont les microtransactions seront gérées, et les développeurs son revenus récemment avec un 5e Dev Diary où ils présentent plusieurs armes que nous aurons le loisir de manier durant nos parties, en plus de faire le point sur la dernière bêta en date. Ainsi, deux types d'armes supplémentaires seront introduits au lancement, la Scroll Blade et la Drum Beat, portant le total à 12, réparties dans les trois catégories disponibles (katana, marteau et yo-yo).

Au passage, un livestream a été annoncé pour le 17 juin, qui introduira certaines armes, permettra d'en apprendre plus sur le mode Team Battle et fera surtout intervenir l'artiste Kyary Pamyu Pamyu. Mais ce qui nous intéresse à présent, c'est l'annonce d'un mode histoire solo jouable hors ligne ! Nos confrères de GameSpot ont eu la primeur de le dévoiler au travers d'une vidéo, à retrouver ci-dessous. Il s'agira d'un DLC payant qui sera publié après le lancement à une date inconnue, avec une narration utilisant un style de comics avec des cases et un scénario évolutif, qui nous fera prendre part à des missions alternant entre combats contre tout un tas d'ennemis, dont de gigantesques boss, et exploration. Bien entendu, des récompenses seront à gagner en progressant dans ce mode.

En plus de ça, des initiatives cross-média auront lieu pour étendre l'histoire, comme l'a expliqué le président de GungHo Online.

Nous publierons progressivement un anime web au style cartoon, qui mettra en lumière le background de personnages qui n'apparaissaient pas dans l'anime 3D.

Une bande-annonce pour la Saison 1 a aussi été diffusée. La date de sortie de Ninjala est fixée au 25 juin au format free-to-play sur l'eShop. Les joueurs de l'Est pourront de leur côté se procurer une édition physique quelques jours plus tard si le cœur leur en dit.