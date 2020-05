Ninjala : le système de microtransactions détaillé, une 2e bêta datée pour la fin du mois

Les développeurs de GungHo Online Entertainment ont pris l'habitude pour Ninjala de nous détailler son fonctionnement à travers des vidéos où ils s'adressent directement à nous. C'est dont un 4e numéro succédant à celui dédié au système de saison qui s'offre à nous, expliquant de quelle manière seront présentes les microtransactions, élément inhérent des free-to-play.

Mais avant toute chose, il est bien stipulé qu'aucun abonnement au Nintendo Switch Online ne sera nécessaire pour jouer en ligne ! L'économie du jeu sera donc dominée en partie par les microtransactions, sans pour autant qu'il s'agisse d'un pay-to-win, prenant la forme d'une monnaie nommée Jala pouvant être achetée sur l'eShop. Une boutique permettra ensuite depuis le menu principal d'acquérir divers éléments cosmétiques.

Le Ninjala Pass ne sera évidemment pas gratuit et coûtera donc 950 Jalas, sans que nous connaissions pour le moment son équivalent en monnaie réelle, et permettra de débloquer des costumes, emotes, stickers, médailles et même des Jalas avec son système de 100 tiers déjà expliqué. À priori, plus de 950 Jalas seront à obtenir de cette manière, permettant d'acheter le pass de la saison suivante sans mettre la main à la poche, une bonne manière de fidéliser les joueurs sur la durée. Et de la même manière qu'un Apex Legends, un Ninja Bundle à 2 800 Jalas débloquera le Ninjala Pass et ses 25 premiers tiers, tandis qu'il sera possible d'en débloquer en dépensant des Jalas en plus de jouer normalement.

Un Specialty Shop mettra lui en vente régulièrement de nouveaux éléments de personnalisation en temps limité à acquérir là encore avec des Jalas ou des médailles ninja en or. La Gumball Machine servira de son côté à acheter des Ninja-Gum pour modifier l'apparence des armes sans en changer leurs statistiques, dont l'effet disparaîtra après une seule utilisation si nous comprenons bien ce qui est dit. D'ailleurs, tout le panel d'armement est débloqué de base. Un objet spécial prenant la forme d'un costume limité sera aussi en vente.

Enfin, les médailles ninja feront office de récompenses, servant à améliorer notre avatar en achetant par exemple davantage d'emplacements de cartes shinobi. Ces dernières disposent en plus de 3 Assist Codes, des sous-compétences là encore à acheter à coups de médailles.

Pour terminer, sachez qu'une deuxième bêta ouverte a été annoncée, prévue le 31 mai de 12h00 à 21h59. Ninjala paraîtra le 25 juin prochain sur l'eShop de la Switch, et aura par la suite droit à une édition physique au Japon.