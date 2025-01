Nintendo annonce une nouvelle console (en LEGO)

Alors que tous les yeux sont rivés sur les réseaux sociaux de Nintendo dans l'attente de découvrir officiellement la Switch 2/Pro, le constructeur japonais vient de faire une annonce qui a fait bondir les fans. Oui, une nouvelle console arrive, mais elle n'aura clairement pas vocation à faire tourner des jeux vidéo, car elle sera faite... de briques danoises.

Construisez la console classique de Nintendo en version LEGO®. Disponible en octobre 2025. pic.twitter.com/MsF4cr4Ij7 — Nintendo France (@NintendoFrance) January 9, 2025

Nintendo s'est une nouvelle fois associé à LEGO pour nous permettre de construire une Game Boy, « la console classique » du constructeur japonais. Le teaser nous montre déjà la croix directionnelle noire et les deux boutons A et B mauves et permet déjà d'imaginer la taille de la bête, sans doute à l'échelle 1:1. Pour l'instant, il faut se contenter de ça, la Game Boy en LEGO sera disponible en octobre 2025.

Pour rappel, les deux firmes avaient déjà collaboré en 2020 sur une sublime NES de 2 646 pièces, qui incluait une console, une manette et une petite TV, contre 229,99 €. La Game Boy devrait être bien plus abordable, mais rien n'est certain avec les prix en hausse chez LEGO ces dernières années. Les joueurs ont également eu droit à des sets avec Mario, Animal Crossing et même Zelda.

