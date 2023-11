Nintendo Indie World : le programme dédié aux titres indépendants enfin de retour, avec un gros jeu d'exploration spatiale ?

La machinerie de Nintendo est bien huilée et nous savons désormais bien à quelle période à Nintendo Direct risque de tomber. Le dernier en date a été diffusé en septembre, riche en annonces pour les fans de Mario, et le prochain ne risque pas d'arriver avant début 2024. Pour autant, l'éditeur a encore des annonces à communiquer, qui concernent les productions indépendantes. Eh oui, ça faisait un bail, car comme l'année dernière, après le Nintendo Indie World du printemps, c'est donc une édition automnale qui va être tenue, et ce dès cette semaine.

Nous avons rendez-vous ce mardi 14 novembre 2023 à 18h00 pour une vingtaine de minutes d'annonces en tout genre dédiées aux prochaines sorties de jeux indés sur la Switch. Pour ne pas changer, les joueurs ont un titre en particulier sur le bout des lèvres, qui reste un titre indépendant malgré son aura de popularité : Hollow Knight: Silksong, dont le lancement avait été reporté sans plus de précision et qui sauf surprise ne verra pas le jour cette année. Le leaker @Pyoro_X, qui avait teasé les joueurs avant l'annonce de F-Zero 99 a évoqué plus tôt dans la journée un jeu annoncé dans le Direct de février 2021 où il est possible de faire griller des marshmallows, laissant penser que le portage Switch d'Outer Wilds pourrait enfin refaire parler de lui. Pour le reste, tout est possible.

